ЕС принял решение продлить антироссийские санкции
Источники российских СМИ в Брюсселе сообщили, что лидерами стран, входящих в Евросоюз, принято решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Такое решение ими было принято после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали коллег о прошедшем в Париже «нормандском саммите».
Ограничения, действие которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на шесть месяцев, пишет
Экономические санкции против России изначально ввели 31 августа 2014 года сроком на один год.