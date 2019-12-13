ЕС принял решение продлить антироссийские санкции

Источники российских СМИ в Брюсселе сообщили, что лидерами стран, входящих в Евросоюз, принято решение о продлении экономических санкций в отношении России.

Такое решение ими было принято после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали коллег о прошедшем в Париже «нормандском саммите».

Ограничения, действие которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на шесть месяцев, пишет РБК .

Экономические санкции против России изначально ввели 31 августа 2014 года сроком на один год.