Захаров: в Беларуси хоккей больше развивается на словах, а не на деле

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Наставник национальной сборной Беларуси Михаил Захаров жестко прошелся по ситуации с развитием хоккея в стране.

Отвечая на вопросы после победы в поединке с Южной Кореей (6:5 ОТ), он, в том числе, затронул и болезненную тему.


Захаров: без Лукашенко в Беларуси не было бы хоккея

Рассуждая о том, с кем бы он хотел сыграть в финале Турнира шести наций, Захаров заявил, что «без разницы», потому что «с любым соперником будет непросто».

«В Европе хоккей очень сильно развивается. А у нас он все-таки больше развивается на словах, а не на деле. Никому не верьте. У нас выпуск из молодежного хоккея должен составлять 300 человек. В элитных странах эта цифра гораздо больше. Но посмотрим, что нам расскажут про новый выпуск и как все у нас хорошо. Сказочников в стране хватало. Но по-хорошему в стране работает две школы. Если бы остальные работали так же, как эти две, то у нас хватало бы хоккеистов и в брестской команде, и в новополоцкой, и в могилевской. И не было бы разрыва между командами в чемпионате Беларуси», — приводит пресс-служба ФХРБ слова главкома.
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Тэги: хоккей-Беларусь Персона: Михаил Захаров

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