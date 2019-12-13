Ученые США сделали неожиданное открытие о повышении угрозы рака груди
Американские ученые (биологи и химики) провели исследования, по итогам которых сделали неожиданное открытие.
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В ходе исследования были проанализировали данные почти 50 тыс. американок, у 3 тыс. из которых диагностировали рак молочной железы.
Причину ученые видят в гормонах и канцерогенных веществах, входящих в состав косметических средств.
Опыты показывают, что некоторые из используемых в красках ароматических аминов токсичны и канцерогенны, пишет