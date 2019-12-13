Ученые США сделали неожиданное открытие о повышении угрозы рака груди

Американские ученые (биологи и химики) провели исследования, по итогам которых сделали неожиданное открытие.

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Как пишет International Journal of Cancer , существует связь между использованием красящих веществ и средств для выпрямления волос и повышением угрозы рака груди.

В ходе исследования были проанализировали данные почти 50 тыс. американок, у 3 тыс. из которых диагностировали рак молочной железы.

Причину ученые видят в гормонах и канцерогенных веществах, входящих в состав косметических средств.