Умерла актриса Екатерина Дурова

В Москве сегодня умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова. В конце июля ей исполнилось 60 лет.

Дочь знаменитых родителей — актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко — пошла по их стопам, окончила ГИТИС.

Служила в театрах на Таганке и на Малой Бронной.

В кино Елена Дурова дебютировала студенткой в молодежной мелодраме «Школьный вальс». Сыграла главную роль в картине «Фантазии Фарятьева».

Всего в ее фильмографии более трех десятков картин и сериалов, среди которых «Дульсинея Тобосская», «Зеленый фургон», «Единица «с обманом»», «Градус черной луны», «Транзит для дьявола», «Москва. Центральный округ», «Короткое замыкание», «Московский дворик», «По ту сторону смерти».