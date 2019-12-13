Лукашенко рассказал, кому не место в системе здравоохранения

Во время встречи со студентами и преподавателями Белорусского медицинского университета Александр Лукашенко заявил, кому не место в системе здравоохранения.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что после школы многие вчерашние выпускники идут в медвузы за компанию со своими друзьями либо по совету родителей.

Однако, благодаря традиционно высоким баллам, конкуренция здесь всегда высокая.

Это, по мнению президента, правильно, так как «случайных людей среди медиков быть не должно».

Глава государства также остановился на проблеме «дефицита медицинских кадров в стране». Он попросил профильные министерства «обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности и перспективного плана развития каждого региона».

В очередной раз он заявил об обязательном распределении студентов-медиков, отметив, что Беларусь, в отличие от других стран СНГ, сохранила традиции обязательного распределения бюджетников.

В то же время, отметил он, «важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте».

Лукашенко не стал скрывать, что «наиболее привлекательны места в столице и областных городах». Но подчеркнул, что «и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов».

Для этого, по его мнению, необходимо создавать условия для жизни: модернизировать имеющиеся общежития, строить новое современное жилье: «Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры.