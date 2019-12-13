Минздрав констатирует: все больше белорусских врачей уезжает работать за границу

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По данным Министерства здравоохранения, все больше белорусских врачей пытается найти лучшую долю за границей.

Фото pixabay.com

Как заявил Александр Лукашенко на сегодняшней встрече в Белорусском государственном медицинском университете (его слова приводит пресс-служба президента), в стране нет «серьезной проблемы с оттоком врачебных кадров из страны».

Как было отмечено, цифры Минздрава говорят следующее:

  • с начала 2019 года из Беларуси уехали примерно 200 врачей (вернулось 20 человек);
  • в 2018 году — 158 и 40 (соответственно).

По словам Лукашенко эта тема сейчас «уж слишком раскручивается». «Куда едут в основном? В Польшу и Литву. И сейчас муссируется этот вопрос прежде всего в оппозиционных средствах массовой информации — они в Польше и Литве все сидят. Почему? Чтобы вас привлечь туда. Шенген, единое пространство - из Литвы и Польши врачи рванули в Германию, Францию, Великобританию заработать денег. И там сегодня беда».

Глава государства с сожалением констатировал, что среди специалистов, которые покидают страну, есть высококлассные: «Вот это более опасно. Но, учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой (а таких очень много), это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись».

Ранее глава государства заявлял, что молодым специалистам необходимо создавать нормальные бытовые условия для жизни, чтобы они не думали об отъезде за границу.
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Тэги: здравоохранение медицина рынок труда Персона: Александр Лукашенко

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