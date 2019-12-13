Лукашенко назвал главные задачи белорусского здравоохранения

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Александр Лукашенко назвал главные задачи, которые стоят сегодня перед отечественной системой здравоохранения.

Фото пресс-службы президента

По его словам, это, в первую очередь, «увеличение продолжительности и повышения качества жизни наших граждан».


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Выступая сегодня перед студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета, он отметил положительную динамику, заметив, что достигнуты серьезные успехи в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения.

«За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы — медицинские кадры», — заявил президент.

Исходя из этого, подчеркнул он, важным является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов.


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Он отметил, что «требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа», чтобы «выучить, вырастить хорошего врача».

В ходе встречи он отметил, что поступает информация о семейственности в медицине. Дескать, если мама и папа являются врачами, то и дети идут по этому направлении.

«Я уже несколько лет успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно!» — подчеркнул он, заверив, что пока является президентом, «никаких кланов в медицине, здравоохранении не будет».

Ранее глава государства заявлял, что молодым специалистам необходимо создавать нормальные бытовые условия для жизни, чтобы они не думали об отъезде за границу.
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Тэги: медицина здравоохранение Персона: Александр Лукашенко

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