Лукашенко о зарплатах медиков: мы разбаловали людей

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На встрече Александра Лукашенко со студентами и преподавателями Белгосмедуниверситета  поднимался и финансовый вопрос.

Так, министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты.


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Глава ведомства напомнил, что по заданию президента зарплата в системе должна увеличиться на 20% в 2020-м и в два раза в 2025-м.

На это Лукашенко парировал: «Мы немножко народ разбаловали». По его словам, надо посмотреть, как обстоят дела на Западе: «Там круглые сутки врач работает. Врач общей практики — он белого света не видит, и никто не отказывается».

Ранее руководитель государства назвал главную задачу отечественной медицины: «увеличение продолжительности и повышения качества жизни наших граждан».

Он подчеркнул, что молодым специалистам необходимо создавать нормальные бытовые условия для жизни, чтобы они не думали об отъезде за границу.
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Тэги: медицина здравоохранение зарплата Персона: Александр Лукашенко Владимир Караник

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