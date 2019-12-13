Румас нашел плацдарм для закрепления на рынке Юго-Восточной Азии

Беларусь рассматривает Вьетнам как плацдарм для закрепления на рынке всей Юго-Восточной Азии, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

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Как заявил он 13 декабря в Минске на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган, для этого стороны перешли от простой торговли к промышленной кооперации.

В сентябре 2019 года открыто совместное предприятие «МАЗ-Азия» для выпуска грузовой техники, специально разработанной для вьетнамского рынка.

«Причем это будут вьетнамские автомобили, собранные во Вьетнаме. Белорусское правительство создало максимально комфортные условия для работы этого предприятия, и я прошу вас оказать поддержку ему на самом трудном, первом этапе его становления», — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

«Что касается торгового сотрудничества, в текущем году мы взяли хороший темп, и очень важно его сохранить, налаживать встречные поставки товаров, и мы приглашаем к этому наших вьетнамских партнеров. Мы поддерживаем совместные проекты по поставкам вьетнамского каучука в Беларусь и поставки традиционной сельскохозяйственной продукции на наш рынок. В этой связи мы бы были очень благодарны за решение вопроса о скорейшей сертификации белорусских мясомолочных и птицеводческих предприятий на право поставок во Вьетнам своей продукции», — сказал Румас.

По его словам, Беларусь также готова наращивать поставки во Вьетнам всех видов техники — грузовой, пассажирской, карьерной, сельскохозяйственной.

«Со своей стороны мы готовы финансировать создание совместных предприятий и предлагать новые эффективные финансовые инструменты их поддержки», — добавил глава правительства.

В октябре 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. По мнению Румаса, «это открывает принципиально новые возможности для торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом».

Основу товарооборота двух стран составляют поставки калийных удобрений, и, по словам Румаса, «Беларусь готова полностью удовлетворить потребности вьетнамского рынка и рассматривать сотрудничество на долгосрочной основе».

Еще одним перспективным направлением может быть взаимодействие в научно-технической сфере, считает Румас. Он предложил вьетнамской стороне обратить внимание на востребованные во многих странах мира белорусские разработки горно-обогатительного оборудования.

«У нас есть перспективы сотрудничества в сферах микробиологии, новых материалов, медицине, фармацевтике. Уверен, что Вьетнаму также будут интересны наши разработки беспилотных летательных комплексов и технологий ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — отметил Румас.

По его словам, Беларусь также готова обеспечить для Вьетнама подготовку научных кадров высшей квалификации и организовать взаимные стажировки по интересующим вьетнамскую сторону темам. Среди них энергетика, микроэлектроника, информационные и коммуникационные технологии, медицинская диагностика.

«Абсолютно уверен, что при взаимной поддержке мы сможем реализовать эти проекты», — резюмировал премьер-министр.

По данным Белстата, в январе-сентябре товарооборот составил 153,4 млн долларов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 83,9 млн (+76,4%), импорт — 69,5 млн (+86,8%). Положительное для Беларуси сальдо составило 14,4 млн долларов.