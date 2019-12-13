Лукашенко: английский я уже изучать не стану — голова забита, не влезет туда ничего

Александр Лукашенко посоветовал студентам не бросать свои увлечения, так как вернуться к ним по прошествии долгого времени будет сложно. Речь об этом шла на встрече главы государства со студентами и преподавателями Белорусского государственного медуниверситета.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Одна из студенток поинтересовалась, чем бы президенту еще хотел научиться в жизни, «ведь его работа требует огромных знаний в различных областях и постоянного самосовершенствования».

Лукашенко ответил, что, как президент, он разбирается в различных отраслях (здравоохранении, промышленности, образовании, сфере услуг), но владеет общими знаниями, не так глубоко погружен во все вопросы, как специалисты.

«Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы углубить», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Иностранный язык, английский, я уже, наверное, изучать не стану: голова забита, уже не влезет туда ничего. Это очень большой недостаток, особенно в современное время, — признал Лукашенко. — Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо — сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам — просто забыл».