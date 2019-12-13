Лукашенко: С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется

На встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медуниверситета 13 декабря Александр Лукашенко сравнил врачебную практику со своей работой.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Знаю, вам очень тяжело, врач — жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то — не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

«Это почти как у меня, — добавил он. — С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь. Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Она благородная».