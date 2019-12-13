Лукашенко заступился за «чистых» российских атлетов и раскритиковал коммерциализацию спорта

Политиканство и коммерциализация не всегда на пользу спорту, заявил Александр Лукашенко 13 декабря в Минске, отвечая на вопросы студентов Белорусского государственного медицинского университета.

Фото из архива пресс-службы президента

Глава государства отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам, сообщает пресс-служба президента.

«Хватает у нас там [на Олимпиаде] этих видов спорта. И что хуже: начали некоторые очень популярные в мире виды спорта сокращать и включать новые», — сказал глава государства, отвечая на один из вопросов.

«Мы переборщили с этими видами спорта. Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает, — заметил Лукашенко. — Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое. И вот так в этом спорте на том уровне — кто посильнее, тот и слабейшего наклонит».

Глава государства привел пример, что порой ни за что начинают «гнобить» российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга.

«Советских было сложно. Советский союз — это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены», — заметил глава государства.

Говоря о том, что начали сокращать некоторые очень популярные в мире виды спорта в угоду экзотическим, белорусский руководитель высказал мнение, что это не совсем правильно. «Но есть виды спорта, которые я бы подсократил. Допустим, плавание», — сказал он.

Лукашенко пояснил, что он имеет в виду: действительно в плавании есть разные стили и виды соревновательной программы. «Но зачем 50 м, 100 м, 200 м, 400 м? Один и тот же вид. Давайте подсократимся немножко здесь», — предложил белорусский руководитель.

Президент заметил и другую тенденцию: если какой-то вид спорта длителен по показу на телевидении (а реклама — это основной доход), больше часа, то начинают урезать.

«К примеру, если раньше бегали 10 км на лыжах, давайте 7,5 км, 5 км, чтобы быстрее. Потому что люди смотреть не будут, а, значит, рекламы будет меньше», — сказал Лукашенко.

«Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта», — отметил глава государства.