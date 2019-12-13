В Кремле протролили Зеленского
В Кремле отреагировали на последние заявления украинского президента Владимира Зеленского.
Накануне, выступая на телеканале «1+1» глава государства рассказал, что при встрече в Париже пожал руку российскому коллеге Владимиру Путину.
Зеленский отметил, что готов и десять раз это сделать, если российская сторона выйдет из Донбасса, а ткже вернет Крым.
На это пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заметил, что президенту Украины, как передает
«Тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — заявил Песков.
А при желании поднять вопрос о Крыме, «лучше просто жать Путину руку».