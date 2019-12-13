В Кремле протролили Зеленского

В Кремле отреагировали на последние заявления украинского президента Владимира Зеленского.

Фото пресс-службы Кремля

Накануне, выступая на телеканале «1+1» глава государства рассказал, что при встрече в Париже пожал руку российскому коллеге Владимиру Путину.

Зеленский отметил, что готов и десять раз это сделать, если российская сторона выйдет из Донбасса, а ткже вернет Крым.

На это пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заметил, что президенту Украины, как передает «Газета.Ru» , надо думать не как руку Путину жать, а как выполнить минские соглашения.

«Тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — заявил Песков.

А при желании поднять вопрос о Крыме, «лучше просто жать Путину руку».