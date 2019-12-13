Лукашенко пообещал не уменьшать зарплату в канун выборов

Новая система выплаты заработной платы бюджетникам не уменьшит их доходы, заверил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи к главе государства обратился доктор медицинских наук, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии БГМУ профессор Семен Наумович. Он попросил уточнить, как изменится система оплаты труда в бюджетной сфере с нового года. «Коллеги, и я в том числе, волнуются, как эта реформа повлияет на уровень нашей заработной платы: в большую или меньшую сторону», — сказал он.

Лукашенко заверил: зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти. Он пояснил, что сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат.

«В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи-бюджетники, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату».

Лукашенко привел расчеты: заработная плата врача общей практики сегодня составляет 950—1470 рублей, в новых условиях она составит 970—1510.

«Это без повышения. Просто исходя из того, что мы изменим саму систему», — пояснил он. При этом обратил внимание, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году — повыситься в два раза.

«Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения», — пообещал глава государства.

По данным Белстата, средняя зарплата работников здравоохранения в октябре составила 924,8 рубля.