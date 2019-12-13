Лукашенко опроверг информацию о закрытости «президентской больницы» для рядовых граждан

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На встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медуниверситета Александр Лукашенко отреагировал на слухи об эксклюзивности так называемой президентской больницы — Республиканского клинического медицинского центра в Ждановичах.

«Президентская больница! Слушайте, я в этой больнице ни разу не был», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он утверждает, что любой желающий может получить помощь в этом медицинском центре, но — на платной основе.


Почем здоровье для простых белорусов в «президентской» больнице

«Если хотите в так называемой президентской клинике лечиться — хоть завтра. Члены правительства, двадцать человек, там уже лечатся, и еще несколько тысяч закрепленных», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что в стране постепенно решается вопрос оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, ремонта и модернизации зданий. «И мы проблему эту в основном сняли. Если где-то чего-то не хватает, мы будем дооснащать эти больницы, будем полностью их переделывать», — заверил Лукашенко.
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Тэги: президентская больница Персона: Александр Лукашенко Город: Ждановичи

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