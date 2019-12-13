Лукашенко считает преждевременным вводить в Беларуси лицензирование врачей

Александр Лукашенко считает преждевременным вводить в Беларуси систему лицензирования врачей. Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

Глава государства отметил, что в медицинских кругах часто поднимается вопрос о внедрении в стране мировой практики лицензирования каждого врача или опыта России по обязательной аккредитации. «Сегодня введение в стране данных форм оценки уровня компетентности врачей преждевременно. Российский опыт аккредитации медработников пока не доказал своей эффективности», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко считает необходимым пересмотреть действующую в стране систему повышения квалификации врачей и принять меры по ее совершенствованию. Также следует мотивировать врачей на повышение квалификационной категории.

Кроме того, по мнению главы государства, нужно повышать престиж врача общей практики, обучить его всем методам оказания специализированной помощи при простой патологии. «Любой пациент будет удовлетворен, если его врач сможет сам выполнить необходимое диагностическое исследование и своевременно назначить правильное лечение. За такими медиками будущее», — считает Лукашенко.

Он отметил, что в стране осуществляется дифференцированный подход к расширению перечня медицинских услуг в городе и на селе. В настоящее время в амбулаторно-поликлинических организациях Беларуси работают более 3,5 тыс. врачей общей практики — терапевтов, которые прошли углубленное обучение.

«Но меня беспокоит настороженное мнение населения о компетенции этих специалистов. Думаю, это пройдет. Наши люди просто привыкли, что в каждой деревне должны быть все узкие специальности. Но надо ли это? Нет, самые богатые страны пошли по пути врачей общей практики или семейного врача. И это правильно, — сказал глава государства. — В этом направлении мы будем двигаться. А то, что люди этого не понимают еще, это избытки нашей прежней системы. Настороженность эту мы снимем».

Лукашенко также заметил, что в Европе и США именно с врачом общей практики или так называемым семейным доктором население взаимодействует чаще всего, причем из поколения в поколение.

Глава государства высказался и насчет недостатка узкоспециализированных врачей в небольших районах. «Решение проблемы — в развитии сети межрегиональных центров специализированной медицинской помощи и центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием (по примеру Барановичского, Оршанского, Бобруйского, Солигорского и Островецкого районов)», — сказал он.