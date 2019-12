Новогодняя ярмарка «Метелица» будет работать на площадке у Комаровского рынка

21 декабря на площадке возле столичного Комаровского рынка торжественно откроется новогодняя ярмарка «Метелица» . Она будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь — до шести часов утра.

Организаторы подготовили ежедневную детскую дневную программу для детей с Дедом Морозом и другими персонажами, красивые фотозоны, открытый кинотеатр, новогоднюю почту с бесплатными открытками, выступление артистов и аниматоров.

Можно будет поучаствовать в играх, хороводах, покататься на аттракционах, послушать музыку и даже попеть.

Ярмарка будет представлять собой аллею из 24 зимних домиков, в которых разместятся торговые точки и заведения общепита.

На ярмарке можно будет приобрести живые елки, декор для дома, сладости, крафтовый хлеб и другую выпечку, восточные пряности, чаи, сувениры, праздничную посуду, пиротехнику.

Многие столичные кафе и рестораны представят на ярмарке свою кухню — свежий горячий хлеб и изысканные десерты от Let It be, выпечка от Kinza, плов от «Чайхана», гриль, хот-доги, блинчики, бургеры, роллы, а также горячие коктейли, пунши, какао, чай с пряностями и, конечно же, глинтвейн, в том числе пивной.