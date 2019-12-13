Лукашенко решил провести Венский бал во Дворце Независимости

На встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медуниверситета Александр Лукашенко объяснил свое решение провести первый благотворительный Венский бал во Дворце Независимости.

«Новый год — люди будут радоваться. Мое дело — возглавить работу, чтобы настроение создать, провести во Дворце Независимости Венский бал. Туда еще попасть надо, потому что желающих очень много. Я только маленькую долю смогу туда пригласить, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Венцы с воодушевлением это восприняли и просят показать по всей Европе и в мире по телевизору».

Лукашенко сообщил, что ему предлагали провести Венский бал еще три года назад: австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца Независимости. «Я отказался напрочь как патриот, сказал: мы свой проведем. И мы провели. А сейчас они опять предлагают. Сказал: ладно, давайте», — добавил он.

Официальный лидер отметил, что бал планировалось провести в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, однако эта площадка оказалась маленькой. Поэтому мероприятие решили перенести во Дворец Независимости. «Мы же "нормандский формат" проводили, неужели мы уже венцев туда не пригласим», — сказал Лукашенко.

Изначально Венский бал планировалось провести в Купаловском театре 14 декабря при поддержке и участии посольства Австрии в Беларуси и телекоммуникационной компании А1 (экс-velcom).

На сайте Купаловского театра 3 декабря появилась информация об изменении формата бала и переносе его в другое место. «Организаторы с благодарностью принимают приглашение президента Республики Беларусь принять участие в проведении Венского бала во Дворце Независимости 27 декабря 2019 года. По режиссерскому замыслу, бал будет учитывать традиции венских балов в Австрии», — говорилось в сообщении.

Вернуть деньги за билеты на «Венский бал с А1 в Купаловском», приобретенные ранее, можно в кассе театра с 4 по 20 декабря.