Белорусские банки не будут обслуживать юрлиц 3 января

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На один день банки и сервис ЕРИП не будут оказывать субъектам хозяйствования отдельные виды услуг по банковским операциям, включая расчетное и кассовое обслуживание.

По информации Нацбанка, приостановление обслуживания необходимо для того, чтобы банки 3 января смогли корректно запустить автоматизированные системы, которые дорабатывались для улучшения их взаимодействия с системами Нацбанка.

Ограничение в оказании банками услуг клиентам не окажет влияния на обслуживания ими физических лиц.
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Тэги: ЕРИП белорусские банки юрлицо

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