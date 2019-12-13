Белорусские банки не будут обслуживать юрлиц 3 января

На один день банки и сервис ЕРИП не будут оказывать субъектам хозяйствования отдельные виды услуг по банковским операциям, включая расчетное и кассовое обслуживание.

По информации Нацбанка, приостановление обслуживания необходимо для того, чтобы банки 3 января смогли корректно запустить автоматизированные системы, которые дорабатывались для улучшения их взаимодействия с системами Нацбанка.

Ограничение в оказании банками услуг клиентам не окажет влияния на обслуживания ими физических лиц.