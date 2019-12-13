Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

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На втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене 13 декабря состоялся мужской спринт на 10 км.

Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, второе место занял француз Симон Дестьё (+7,8), третье — россиянин Александр Логинов (+14,6).

Бё и Дестье прошли дистанцию с одним штрафным кругом каждый, Логинов промахов не допустил.

Лучшим из белорусов стал Никита Лобастов, занявший 55-е место (1+0, +1:57,7). Сергей Бочарников стал 56-м (0+1, +2:02,3), Роман Елётнов показал 64-е время (1+2, +2:14,0), Антон Смольский — 92-е (1+2, +3:04,1).

Всего в гонке приняли участие 109 биатлонистов.

Ранее победителем женского спринта стала итальянка Доротея Вирер.

14 декабря в Хохфильцене состоятся женская эстафета и мужская гонка преследования.
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Тэги: биатлон Персона: Йоханнес Бё Симон Дестьё Александр Логинов Никита Лобастов Сергей Бочарников Роман Елётнов Антон Смольский Город: Хохфильцен

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