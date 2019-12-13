В Беларуси увеличили базовую величину

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В Беларуси увеличили базовую величину до 27 рублей. Это на 1,5 рубля больше, чем сейчас.


В Беларуси повысили базовую ставку для оплаты труда бюджетников

Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 861 от 13 декабря. Увеличение базовой величины произойдет с 1 января 2020 года.

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных благ.
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Тэги: базовая величина

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