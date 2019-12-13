В Беларуси увеличили базовую величину до 27 рублей. Это на 1,5 рубля больше, чем сейчас.

Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 861 от 13 декабря. Увеличение базовой величины произойдет с 1 января 2020 года.

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных благ.