Лукашенко подписал распоряжения о продлении службы ряду силовиков

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Распоряжения о продлении службы и военной службы ряду силовиков подписал 13 декабря Александр Лукашенко.

«Военная служба сверх предельного возраста состояния на этой службе продлена генерал-майорам Геннадию Лепешко (до декабря 2024 года), Игорю Печеню (до мая 2025 года), Виктору Лисовскому (до октября 2025 года)», — сообщила пресс-служба президента.

Генерал-майорам милиции Александру Барсукову и Николаю Мельченко служба в органах внутренних дел продлена до апреля и августа 2025 года соответственно. Служба в Государственном комитете судебных экспертиз сверх предельного возраста состояния на этой службе генерал-майора юстиции Сергея Евмененко продлена до марта 2023 года.

Лепешко — первый заместитель начальника Военной академии (53 года), Печень — заместитель председателя Госпогранкомитета (54 года), Лисовский — начальник Военной академии (54 года), Барсуков — замминистра внутренних дел (54 года), Мельченко — замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности (54 года), Евмененко — заместитель председателя Госкомитета судебных экспертиз (56 лет).

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Тэги: силовики служба Персона: Александр Лукашенко Геннадий Лепешко Игорь Печень Виктор Лисовский

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