Лукашенко подписал распоряжения о продлении службы ряду силовиков

Распоряжения о продлении службы и военной службы ряду силовиков подписал 13 декабря Александр Лукашенко.

«Военная служба сверх предельного возраста состояния на этой службе продлена генерал-майорам Геннадию Лепешко (до декабря 2024 года), Игорю Печеню (до мая 2025 года), Виктору Лисовскому (до октября 2025 года)», — сообщила пресс-служба президента.

Генерал-майорам милиции Александру Барсукову и Николаю Мельченко служба в органах внутренних дел продлена до апреля и августа 2025 года соответственно. Служба в Государственном комитете судебных экспертиз сверх предельного возраста состояния на этой службе генерал-майора юстиции Сергея Евмененко продлена до марта 2023 года.