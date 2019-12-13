Лукашенко распорядился купить в Тбилиси здание для посольства

Соответствующее распоряжение президент подписал 13 декабря.

«С момента открытия в 2016 году и по настоящее время дипломатическая миссия Беларуси в Грузии располагается на арендованных площадях, оплачиваемых из бюджета. Наличие собственного здания позволит обеспечить безопасность посольства, сделать его работу более удобной для граждан. В целом это подчеркнет серьезный и долгосрочный характер сотрудничества Минска и Тбилиси в экономической, гуманитарной и других сферах», — сообщили в пресс-службе официального лидера.