Лукашенко распорядился купить в Тбилиси здание для посольства

/ Общество
Просмотров: 235

Соответствующее распоряжение президент подписал 13 декабря.

«С момента открытия в 2016 году и по настоящее время дипломатическая миссия Беларуси в Грузии располагается на арендованных площадях, оплачиваемых из бюджета. Наличие собственного здания позволит обеспечить безопасность посольства, сделать его работу более удобной для граждан. В целом это подчеркнет серьезный и долгосрочный характер сотрудничества Минска и Тбилиси в экономической, гуманитарной и других сферах», — сообщили в пресс-службе официального лидера.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Грузия Персона: Александр Лукашенко Город: Тбилиси

Другие материалы на эту тему:

«Такого нет нигде в мире». Минчане вновь отметили «Тбилисобу»

«Такого нет нигде в мире». Минчане вновь отметили «Тбилисобу»

«Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву

«Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву

Минск — Тбилиси: различия в политориентации отношениям не помеха

Минск — Тбилиси: различия в политориентации отношениям не помеха

Саакашвили: Лукашенко давали 2 миллиарда за признание Южной Осетии и Абхазии

Саакашвили: Лукашенко давали 2 миллиарда за признание Южной Осетии и Абхазии