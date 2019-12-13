Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси

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В течение 11−13 декабря поставки выросли с 480 тысяч кВт/ч до 1268 тысяч кВт/ч.

Импорт электроэнергии из Беларуси восстановился, начиная с 7 декабря и за последнюю неделю осуществлялся в объеме 2,6−5,3 млн кВт/ч в сутки, сообщает ExPro.


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За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10,7 млн кВт/ч, а из Беларуси — 27,3 млн кВт/ч.

Ранее в «Белэнерго» сообщали, что приостановка поставок белорусской электроэнергии в Украину обусловлена ремонтными работами на межгосударственной линии электропередачи.

Прогнозируется, что в 2020 году Украина может импортировать из Беларуси 2,1 млрд кВт/ч электроэнергии.
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Тэги: электроэнергия Беларусь-Украина

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