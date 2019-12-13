Волонтер Юлия Кузьменко отрицает подрыв Шеремета

Подозреваемая якобы узнала о журналисте только из-за его гибели, а в тот день была на работе, хотя в соцсетях писала об отпуске.

Об этом она сказала в ходе заседания Печерского райсуда Киева, который избирает ей меру пресечения, пишет pravda.com.ua .

Она утверждает, что не слышала о Шеремете до его убийства. «Я впервый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...», — говорит Кузьменко.

«Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?» — спрашивает она.

Кузьменко раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность. В частности, женщина возмутилась, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечетким записям видеокамер. Подозреваемая отметила, что «даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей».

Комментируя другую экспертизу, которая сравнила походку Кузьменко и убийцы на записях, подозреваемая сказала, что походка может меняться, если человек несет груз.

По ее мнению, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около пяти килограмм. Поэтому, по мнению подозреваемой, неправильно было сравнивать походку убийцы с кадрами, где она не несла тяжелых сумок.

Ранее Печерский суд отпустил под домашний арест другую фигурантку дела — военного медика Яну Дугарь.

Суд планирует также избрать меру пресечения рок-музыканту, сержанту ВСУ Андрею Антоненко, которого следствие называет организатором убийства.

Другие фигуранты — ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна — находятся под стражей, поскольку ранее были задержаны по делу о покушению на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2016 году.