Пророссийские активисты хотят провести митинг в Минске за интеграцию

Сторонники интеграции с Россией обратились в Администрацию президента с просьбой разрешить провести митинг 20 декабря в том же месте, где собираются провести свою акцию противники интеграции.

Об этом сообщил БелаПАН экс-депутат Палаты представителей Валерий Драко.

Обращение в Администрацию президента было передано 11 декабря. По словам Драко, он не подавал заявку на проведение мероприятия в Мингорисполком, поскольку истек установленный для этого срок.

Обращение подписали руководители левопатриотических сил Беларуси, образовавших координационный совет «Единство»: председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко и председатель Республиканского гражданского комитета патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов.

Драко упомянул о несанкционированных акциях, проведенных противниками интеграции 7—8 декабря. «Мы не могли не отреагировать на это. Коль был один митинг "Мы в Европу", то второй [должен быть] "Мы в Россию"», — сказал он.

По словам Драко, в случае отказа несанкционированный митинг проводиться не будет. «Мы законопослушны, у нас нет денег, потому идти на рожон мы не можем. Но задачу мы озвучили», — заявил экс-депутат.