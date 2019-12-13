Очередной конгресс за независимость Беларуси пройдет в феврале 2020 года

Соответствующее решение было принято 13 декабря на заседании совета конгресса.

Об этом сообщила БелаПАН председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим.

«Предварительная дата проведения в промежутке 16—23 февраля. Конкретную дату мы определим на следующем заседании совета 23 декабря», — сказала Анисим.

«Мы также решили, что надо привлекать к работе представителей политических партий. Поэтому на следующее заседание совета будем приглашать представителей партий, общественных кампаний, инициатив», — отметила она.

Первая сессия конгресса за независимость Беларуси прошла 21 декабря 2014 года. В ней приняли участие порядка 100 представителей ТБМ, Рады белорусской интеллигенции, Партии БНФ, ОГП, БСДП (Грамада) и некоторых других организаций. Был принят манифест в поддержку независимости. В нем, в частности, подчеркивалось, что договор о создании Евразийского экономического союза несет новую угрозу независимости Беларуси, так как ряд его положений противоречат общепризнанным нормам международного права, Декларации о государственном суверенитете и Конституции Беларуси.

Вторая сессия конгресса состоялась 7 июня 2015 года, за три месяца до президентских выборов, при участии примерно 30 представителей политических сил и общественных движений. Общественно-политический форум был инициирован ТБМ и Радой белорусской интеллигенции. В мероприятии приняли участие активисты Партии БНФ, создаваемого движения «За государственность и независимость Беларуси», Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Либерально-демократической партии Беларуси, Объединенной гражданской партии. Участники форума обсудили политическую ситуацию в мире и стране.