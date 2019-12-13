Хоккейная «молодежка» переиграла команду Словении и сохранила математические шансы на выход в элиту

Сборная Беларуси по хоккею (U-20) победила на «Чижовка-Арена» со счетом 4:1.

Первые четыре шайбы забросили белорусы: Качеловский отличился на 31-й минуте, Павленко — на 41-й, Соловьев — на 42-й, Протас — на 59-й. Словенец Бохинц сократил отставание своей команды за полминуты до финальной сирены.

Турнирное положение: Австрия — 9 очков (4 матча), Латвия — 8 (4), Беларусь — 8 (4), Норвегия — 7 (4), Дания — 3 (4), Словения — 1 (4).

Белорусам нужно победить датчан и рассчитывать на поражение австрийцев от словенцев.