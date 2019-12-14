Лукашенко подарит белорусам в год президентских выборов лишний выходной день

Скорее всего, в ближайшее время из-под пера Александра Лукашенко выйдет распоряжение о лишнем выходном дне в 2020 году.

Как отмечается в телеграм-канале «Пул Первого», пока еще неподписанный документ о выходном дне 2 января уже находится на столе главы государства: «Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом».

О том, что это может произойти, журналистам рассказал шестого декабря премьер-министр Сергей Румас.

В октябре Совет министров утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году. Так, рабочий день с четверга, 2 января, переносится на субботу, 4 января, а с понедельника, 6 января, — на субботу, 11 января.