Где ГАИ расставила новые «сюрпризы» для автомобилистов

Сотрудники Госавтоинспекции в эти выходные продолжат нести службу в усиленном режиме.

В частности, уже сообщалось, что в Могилевской области под контролем экипажей ДПС будут находиться места парковки для инвалидов, а в Гомельской — железнодорожные переезды.

Кроме этого на Гомельщине будет проведена массированная отработка дороги Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица. Будет использован гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.

А на Могилевщине на протяжении десяти дней (вплоть по 22 декабря) будут проведены спецмероприятия по борьбе с пьяными водителями. Отметим, что в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.

В ГАИ отметили, что суровые санкции наказания (штраф до 100 базовых величин с лишением прав на три года) «не могут переубедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой». Так, с начала года в регионе на пьяных водителей составлено 2106 протоколов (из них 113 — за повторную пьяную поездку).

Также будет продолжена борьба с нарушителями скоростных режимов, установленных на дорогах страны.

Кроме экипажей ДПС фиксировать любителей быстрой езды будут и мобильные радары (датчики могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь), которые в Гродненской области будут находиться в следующих местах:

дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);

Гродно (улица Суворова);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Гродненском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском районе).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Также, с учетом неблагоприятных погодных явлений, ГАИ подготовила рекомендации.