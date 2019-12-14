Лукашенко надеется построить плодотворное сотрудничество с новым Кабмином Великобритании

Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах.

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«Лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов свидетельствует о поддержке обществом Вашей деятельности по консолидации нации и готовности брать на себя ответственность за самые сложные политические решения. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с новым правительством вашей страны, которая является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси в Европе», — приводит слова поздравления пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко также пожелал Борису Джонсону «доброго здоровья, успехов в ответственной политической деятельности в интересах Соединенного Королевства и его жителей».

По итогам состоявшихся 12 декабря в Великобритании досрочных выборов Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона получила, по предварительным данным, 364 из 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Это крупнейшая победа Консервативной партии с 1987 года, когда также с огромным преимуществом победила Маргарет Тэтчер.

Королева Великобритании Елизавета II поручила Борису Джонсону сформировать новое правительство.

Получив абсолютное большинство мандатов в парламенте, Консервативная партия, как ожидается, первым делом ратифицирует соглашение о выходе Британии из Евросоюза, составленное правительством Джонсона и Брюсселем. После этого страна 31 января 2020 года формально выйдет из ЕС, но фактически последует переходный период, а окончательный выход должен состояться 31 декабря 2020 года.