Фотофакт. В Березовском районе «Хонда» влетела под грузовик

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40-летний житель Ивацевичей пострадал в аварии на трассе М-1 Брест — Минск — граница России в Березовском районе.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, утром на 115-м километре главной магистрали страны мужчина «Хонда-Аккорд» влетел под грузовик «ГАЗ».

По информации ГАИ, медосвидетельствование установило, что водитель легковушки был нетрезвым — в выдыхаемом воздухе было обнаружено более двух промилле алкоголя.

Давая пояснения, он рассказал, что выпивал накануне, а утром решил поехать к родственникам в Брест.

С травмами разной степени тяжести он был госпитализирован в Березовскую центральную районную больницу.

Напомним, на территории Могилевской области проводится спецмероприятие по борьбе с пьяными водителями. Отметим, что в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.

В местной ГАИ отметили, что суровые санкции наказания (штраф до 100 базовых величин с лишением прав на три года) «не могут переубедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой». Так, с начала года в регионе на пьяных водителей составлено 2106 протоколов (из них 113 — за повторную пьяную поездку).
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Береза

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