Глава МИД Украины анонсировал знаковую встречу контактной группы в Минске

На ближайшем заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 декабря в Минске должна быть приняты знаковые решения.

Вадим Пристайко

Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» заявил, что речь идет о прекращении огня на Донбассе, а также новых участках разведения сил и списках на обмен удерживаемыми лицами.

Поручение об этом было дано в коммюнике по итогам встречи в нормандском формате.

«Я надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня… Более того, до конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — сказал Пристайко.

Глава МИД Украины также надеется, что 18 декабря в Минске состоятся заседания всех четырех рабочих подгрупп в рамках ТКГ.

«Группа по безопасности объявит прекращение огня и новые участки для разведения, согласует их и будет требовать от ОБСЕ, чтобы они их верифицировали. Гуманитарная группа в этот самый момент будет заседать параллельно и будет окончательно сравнивать списки», – сказал дипломат.

9 декабря в Париже состоялась встреча «нормандской четверки» — президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

1 октября в столице Беларуси трехсторонняя контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера». Она подразумевает предоставление на временной основе особого статуса территориям, контролируемым самопровозглашенными ДНР и ЛНР, до проведения там выборов. На постоянной основе он начнет действовать после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего демократичность и легитимность результатов голосования.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось в Минске 27 ноября.

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