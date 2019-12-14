Врачи пришили орган на место: в Бресте питбуль напал на парня
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Брестские правоохранители проводят проверку по факту нападения питбультерьера на 25-летнего местного жителя.
Происшествие, как рассказали порталу
Предварительно установлено, что вечером молодой человек шел в сторону микрорайона Южный. В это время на него напала и укусила в область паха собака.
Врачи смогли пришить орган на свое место, отмечает портал. Милиция же ведет розыск владельца собаки и пообещала вознаграждение за значимую информацию.