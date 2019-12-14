9 тысяч новобранцев приняли воинскую присягу

Министр обороны Андрей Равков принял сегодня участие в торжественных мероприятиях по случаю принятия воинской присяги.

Фото пресс-службы Минобороны

По информации пресс-службы МО, глава оборонного ведомства побывал в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (Печи), где клятву на верность родине приносили более 2,5 тысяч военнослужащих.

Генерал пожелал новобранцам успешной службы и выразил уверенность, что служба пойдет им на пользу.

Также министр отметил, что войска ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки.

После окончания церемонии присяги новое пополнение отправилось в первое увольнение.