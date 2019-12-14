Германия пообещала 1 млн евро для плана по поддержке реформ в Украине

Германия внесет один миллион евро в план действий Совета Европы по поддержке реформ в Украине.

Как сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, это самый крупный вклад Берлина в рамках плана действий СЕ для конкретной страны.

Напомним, ранее стало известно, что комитет министров Совета Европы утвердил план действий для Украины на четырехлетний период с бюджетом почти 30 млн евро.