Германия пообещала 1 млн евро для плана по поддержке реформ в Украине

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Германия внесет один миллион евро в план действий Совета Европы по поддержке реформ в Украине.

Как сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, это самый крупный вклад Берлина в рамках плана действий СЕ для конкретной страны.

Напомним, ранее стало известно, что комитет министров Совета Европы утвердил план действий для Украины на четырехлетний период с бюджетом почти 30 млн евро.

План действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года, поясняет РБК-Украина.
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Тэги: Германия-Украина Персона: Анка Фельдхузен

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