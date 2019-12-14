Лукашенко вновь отложил интервью «Эхо Москвы»

Интервью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова с Александром Лукашенко перенесено с 6 декабря на последнюю декаду месяца.

Как сообщил журналист 14 декабря в эфире своей программы «Будем наблюдать», «перенесли пока на последнюю неделю декабря интервью, потому что 20 декабря президент Беларуси едет в Санкт-Петербург, встречается с Путиным, и они принимают решение по этому 31 протоколу секретному, дорожным картам экономическим. 23 уже сделано, 23 уже согласовано, осталось восемь на 6 декабря. И после этого, как мне передали из Администрации [президента], меня будут ждать в Минске. Просто по графику президента либо 23-го, либо 26-го. Но пока так. Может, еще изменится», — сказал Венедиктов.

Вопрос об интервью возник в связи с тем, что, как заявил Венедиктов, белорусские распространители отказались взять номер российского исторического журнала «Дилетант», посвященный первым годам Второй мировой войны, где содержатся выводы, расходящиеся с официальной трактовкой событий.

«Я поеду, обязательно отвезу Александру Григорьевичу, его администрации этот номер», — заявил главред «Эха Москвы».

1 декабря в эфире программы «Будем наблюдать» Венедиктов сообщил, что на 6 декабря запланировано его интервью с Александром Лукашенко. В то же время он не исключил, что интервью может быть перенесено: «Напряжение по обсуждению новой версии союзного договора или, вернее, дорожных карт сильно растет. Сейчас была короткая встреча в Киргизии у Путина с Лукашенко (27-28 ноября там проходил саммит ОДКБ. — БелаПАН.). И они договорились еще до 8 декабря встретиться еще пару раз, как я понимаю. Поэтому меня честно вчера вечером предупредили, что график может поползти. Так бывает у президентов. Мы это знаем».