В Беларуси в 26-й раз с начала года меняются цены на бензин

Концерн «Белнефтехим» объявил об очередном повышении на АЗС розничных цен на бензин и дизельное топливо.

«С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 15 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.

Новые цены будут следующими:

бензин АИ-92-К5-Евро — 1,62 рубля;

бензин АИ-95-К5-Евро — 1,72 рубля;

бензин АИ-98-К5-Евро — 1,94 рубля;

дизельное топливо — 1,72 рубля.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо.

С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября — ровно спустя неделю после выборов депутатов Палаты представителей. Предыдущий раз цена менялась 8 декабря.

Всего с начала года это 26-е изменение цены на автомобильное топливо.

Между тем премьер-министр Сергей Румас, выступая в парламенте 5 ноября, заявил, что правительство не видит предпосылок для роста стоимости топлива. Он обратил внимание, что в этом году на 19 копеек топливо подорожало и на 4 копейки подешевело.

«На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы повышать цены на топливо, нет. Стоимость нефти стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при том уровне цен на топливо, который сформировался», — отметил премьер-министр.

При этом он не исключил, что в будущем цена на топливо может вырасти при определенных обстоятельствах.

«Правительство будет придерживаться политики по планомерному повышению цен на топливо в том случае, если будет расти цена на нефть или будет изменяться курс белорусского рубля», — подчеркнул Румас.