На кольцевой «Фиат» наехал на разделительное ограждение. Водитель пытался скрыться

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ДТП случилось вечером 14 декабря на внешнем кольце Минской кольцевой автодороги.

В районе 31-го км водитель легкового «Фиата», ехавшего от улицы Шаранговича в сторону улицы Монтажников, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.

Водитель с места аварии пытался скрыться, бросив пострадавшего пассажира. Причина такого поступка выяснилась, когда мужчину задержали сотрудники ГАИ.

Оказалось, что минчанин 1983 года рождения ранее был лишен права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: МКАД ДТП Город: Минск

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