На кольцевой «Фиат» наехал на разделительное ограждение. Водитель пытался скрыться
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ДТП случилось вечером 14 декабря на внешнем кольце Минской кольцевой автодороги.
В районе 31-го км водитель легкового «Фиата», ехавшего от улицы Шаранговича в сторону улицы Монтажников, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.
Водитель с места аварии пытался скрыться, бросив пострадавшего пассажира. Причина такого поступка выяснилась, когда мужчину задержали сотрудники ГАИ.
Оказалось, что минчанин 1983 года рождения ранее был лишен права управления транспортными средствами,