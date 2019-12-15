На кольцевой «Фиат» наехал на разделительное ограждение. Водитель пытался скрыться

ДТП случилось вечером 14 декабря на внешнем кольце Минской кольцевой автодороги.

В районе 31-го км водитель легкового «Фиата», ехавшего от улицы Шаранговича в сторону улицы Монтажников, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.

Водитель с места аварии пытался скрыться, бросив пострадавшего пассажира. Причина такого поступка выяснилась, когда мужчину задержали сотрудники ГАИ.