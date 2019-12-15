Фронтальные разделы с Запада накрыли Беларусь

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В воскресенье, 15 декабря, погоду на территории Беларуси будут формировать системы фронтальных разделов, смещающиеся с Западной Европы.

Будет преобладать облачная погода. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Максимально воздух прогреется до +2..+7°C.

Осадки выпадут и в столице. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром 0..+2°C;
  • днем +2..+4°C;
  • вечером 0..+2°C.
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Тэги: погода мокрый снег

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