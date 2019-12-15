Умер знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

В возрасте 50 лет ушел из жизни один из самых успешных белорусских хоккеистов, Владимир Цыплаков, атлет, ковавший славу белорусскому спорту в годы независимости.

Печальную весть со ссылкой на несколько источников сообщил belarushockey.com .

Воспитанник ярославского хоккея перебрался в Минск в 1987 году, где провел в составе «бело-голубых» пять сезонов, сыграв 190 матчей, 64 очка (39+25).

В 1995-м на драфте НХЛ он был выбран в третьем раунде под общим 59 номером клубом «Лос-Анджелес Кингз», в форме которого в четырех с половиной сезонах (265 матчей) набрал 138 очков (56+82). Далее были полтора года в «Баффало Сэйбрз»: 84 игры, 35 очков (14+21).

На высоком уровне были в его карьере также «Ак Барс» и ЦСКА.

На чемпионатах мира и Олимпиадах форвард провел за сборную Беларуси 36 матчей, в которых набрал 23 очка (10+13).

По завершении карьеры игрока, Цыплаков стал тренером: был ассистентом главкома в главной и молодежной сборных страны, а также возглавлял тренерский штаб юниорской сборной.

Работал в минском «Динамо», омском «Авангарде», череповецкой «Северстали», челябинском «Тракторе», солигорском «Шахтере»

Среди достижений, пожалуй, главным является золото молодежного чемпионата мира в составе сборной СССР (1989-й).

Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси (1992, 2000, 2002).

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.