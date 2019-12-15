Немецкий кардиолог раскрыл секрет здоровья сердца

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Врач-кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа поделился собственным секретом здорового сердца.

Фото pixabay.com

Он отметил, что всегда своим пациентам советует две вещи для укрепления и поддержания в норме сердечно-сосудистой системы.


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«Я не курю. Я соблюдаю диету, то есть употребляю мало мяса и много овощей и рыбы. Я держу свой вес», — приводит его слова Focus.

Также он рассказал, что наиболее серьезной частью профилактики заболеваний сердца является физкультура и спорт.

Дилл говорит, что еженедельно совершает, не глядя на погоду, три часовые прогулки. По его мнению, регулярность в физических упражнениях очень важна для здоровья.

А вот, что больше всего изнашивает сердце, так это стресс. Именно он несет за собой плохой сон, курение, употребление алкоголя и большого количества сладостей.

 

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Тэги: Германия здоровье сердце Персона: Торстен Дилл Город: Дюссельдорф

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