Немецкий кардиолог раскрыл секрет здоровья сердца

Врач-кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа поделился собственным секретом здорового сердца.

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Он отметил, что всегда своим пациентам советует две вещи для укрепления и поддержания в норме сердечно-сосудистой системы.

«Я не курю. Я соблюдаю диету, то есть употребляю мало мяса и много овощей и рыбы. Я держу свой вес», — приводит его слова Focus .

Также он рассказал, что наиболее серьезной частью профилактики заболеваний сердца является физкультура и спорт.

Дилл говорит, что еженедельно совершает, не глядя на погоду, три часовые прогулки. По его мнению, регулярность в физических упражнениях очень важна для здоровья.

А вот, что больше всего изнашивает сердце, так это стресс. Именно он несет за собой плохой сон, курение, употребление алкоголя и большого количества сладостей.

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