Ученые удивили естественной продолжительностью жизни человека

Современные люди живут намного дольше благодаря достижениям медицины и науки, а также изменениям в образе жизни. Срок жизни человека в естественной среде обитания составляет 38 лет.

К такому выводу пришли ученые из национального научного агентства Австралии сообщает Scientific Reports .

Ученые разработали генетическую модель «часов», которая может оценить максимальную продолжительность жизни разных позвоночных, включая как живые виды, так и вымершие.

Исследователи провели анализ более 250 видов животных с известной продолжительностью жизни, чтобы идентифицировать 42 гена, которые могли бы помочь исследователям определить срок жизни других видов. Оказалось, что гренландский кит может прожить до 268 лет, почти на 60 лет больше, чем считалось ранее.

Используя человеческий геном, ученые обнаружили, что максимальная естественная продолжительность жизни людей составляет 38 лет. Своей долгой жизнью человек обязан развитию науки и медицины.