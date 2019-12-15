Ученые удивили естественной продолжительностью жизни человека

/ Общество
Просмотров: 815

Современные люди живут намного дольше благодаря достижениям медицины и науки, а также изменениям в образе жизни. Срок жизни человека в естественной среде обитания составляет 38 лет.

К такому выводу пришли ученые из национального научного агентства Австралии сообщает Scientific Reports.

Ученые разработали генетическую модель «часов», которая может оценить максимальную продолжительность жизни разных позвоночных, включая как живые виды, так и вымершие.


Новый препарат от гриппа сделал вирус более опасным

Исследователи провели анализ более 250 видов животных с известной продолжительностью жизни, чтобы идентифицировать 42 гена, которые могли бы помочь исследователям определить срок жизни других видов. Оказалось, что гренландский кит может прожить до 268 лет, почти на 60 лет больше, чем считалось ранее.

Используя человеческий геном, ученые обнаружили, что максимальная естественная продолжительность жизни людей составляет 38 лет. Своей долгой жизнью человек обязан развитию науки и медицины.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ученые продолжительность жизни человека

Другие материалы на эту тему:

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Вице-председатель НАН Сергей Чижик: на передний план выходят науки о жизни

Вице-председатель НАН Сергей Чижик: на передний план выходят науки о жизни

Почему ученые боятся брать деньги у государства

Почему ученые боятся брать деньги у государства