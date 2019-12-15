Число погибших туристов в Новой Зеландии выросло до 16

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В результате извержения вулкана, которое произошло 9 декабря на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии, число жертв возросло до 16 человек, двое считаются пропавшими без вести.

На острове работает команда спасателей, однако из-за того, что вулкан продолжает извергаться, оставаться на острове небезопасно. Поэтому в воскресенье спасатели смогли пробыть там лишь в течение 75 минут, сообщает newshub.co.nz

«Могу сказать, что в этом районе мы не нашли никаких других тел», — заявил заместитель комиссара полиции Майк Клемент.

Вулкан на острове Уайт-Айленд активизировался в понедельник, 9 октября. Он извергал пепел, пар и газы над островом. На острове в этот момент находились 47 туристов из Австралии, США, Германии, Китая, Великобритании и Малайзии.

В больницах остаются еще более 20 человек, некоторые из них в критическом состоянии.
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Тэги: Новая Зеландия извержение вулкана вулкан гибель туристов

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