Мэрия Варшавы объяснила слова Тшасковского об изгнании белорусского духа

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Мэр Варшавы Рафал Тшасковски заявил, что над городом «стоит белорусский дух» и что прогнать его способны изменения, которые он предлагает.

«Определенная часть города была запроектирована нашими советскими друзьями, поэтому над ним стоит советский и белорусский дух», — сказал мэр Тшасковски, представляя концепцию «Улыбка Варшавы», которая предусматривает больше переходов для прохожих, велосипедных дорожек и зелени.

Пресс-секретарь варшавской мэрии Камиль Дамброва объяснил svaboda.org, что имел в виду Тшасковски.

Говоря о «белорусском духе», мэр польской столицы имел в виду архитектуру и урбанистические советские и постсоветские решения, которые коснулись также и городов БССР. Речь шла исключительно об архитектуре. Мэр Варшавы видит эти сходства между Варшавой и Минском и хочет менять город, чтобы очистить Варшаву от соцреализма.

Камиль Дамброва заверил, что мэр польской столицы ценит всех жителей и гостей Варшавы, независимо от национальности.

«У мэра Тшасковского очень сердечное отношение к белорусам, украинцам, россиянам. Эти слова были направлены не против людей, а против подхода к архитектуре, который использовался в Минске или Бресте», — уточнил Дамброва.
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Тэги: Беларусь-Польша соцреализм Персона: Рафал Тшасковски Город: Варшава

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