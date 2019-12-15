Видеофакт. Фанаты чуть не сожгли пермский Дворец спорта на концерте Макса Коржа

Судя по видео из Instagram, множество фанатов одновременно зажгли фаеры, появились пожарные и начали поливать танцпол водой. Белорусский артист в это время продолжал петь, а после началась неразбериха.

«На место происшествия приехали пожарные и начали тушить многочисленные мелкие возгорания, однако фанаты певца мешали спасателям, за это их облили водой. Молодые люди отобрали у них пожарный рукав. В связи с этим на место ЧП приехали еще и правоохранители», — пишет издание «Звезда» .