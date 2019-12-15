Видеофакт. Фанаты чуть не сожгли пермский Дворец спорта на концерте Макса Коржа

/ Происшествия
Просмотров: 123

Судя по видео из Instagram, множество фанатов одновременно зажгли фаеры, появились пожарные и начали поливать танцпол водой. Белорусский артист в это время продолжал петь, а после началась неразбериха.

«На место происшествия приехали пожарные и начали тушить многочисленные мелкие возгорания, однако фанаты певца мешали спасателям, за это их облили водой. Молодые люди отобрали у них пожарный рукав. В связи с этим на место ЧП приехали еще и правоохранители», — пишет издание «Звезда».

После концерта перевернулся автобус со зрителями, который ехал в направлении Екатеринбурга, сообщает издание 66.ru. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе подростки. Погибших нет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: концерт пожарные пожар Беларусь-Россия Персона: Макс Корж Город: Пермь

Другие материалы на эту тему:

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку

Кремль навязывает Лукашенко «большую сделку» с двойным дном

Кремль навязывает Лукашенко «большую сделку» с двойным дном