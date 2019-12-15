Пьяная женщина попыталась зарезать 80-летнего жителя Калинковичей в его доме

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Злоумышленница зашла во двор дома пенсионеров утром 12 декабря, но хозяин смог дать отпор.

По информации областного УВД, мужчина получил лишь незначительные повреждения — царапину на теле и два порезанных пальца. Обидчица убежала, а супруга пострадавшего вызвала милицию.

По пути на вызов опергруппа встретила пьяную девушку. Преступницей оказалсь 32-летняя местная жительница.

Позже выяснилось, зачем подозреваемая напала на пенсионера. Накануне ночью она выпивала вместе с мужем, утром вышла на улицу попросить у прохожих сигареты. Недалеко от дома встретила компанию, но молодые люди в просьбе отказали, вдобавок еще и оскорбили. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась уже с ножом. Подозреваемой показалось, что кто-то из компании ее обидчиков зашел во двор к пенсионерам.
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Тэги: пьянство покушение на убийство Город: Калинковичи

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