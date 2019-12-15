Фотофакт. Около девяти тысяч военнослужащих приняли присягу

Торжественные мероприятия прошли в соединениях и воинских частях Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Фото: Минобороны

Более 2500 новобранцев приняли присягу в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (Борисов) — крупнейшем учебном соединении Вооруженных сил. Здесь в торжественных мероприятиях принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.

«Хочу от всей души пожелать новобранцам успешной службы. Уверен, что абсолютное большинство из вас вернется домой окрепшими, возмужавшими, изменившимися, настоящими защитниками не только своей страны, но и своих родных и близких», — заявил глава оборонного ведомства.

Равков подчеркнул, что «боевая учеба в новом учебном году будет интенсивной: войска ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки».

Масштабные мероприятия прошли на площади церемониалов в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», где присягу приняли более 700 военнослужащих Брестского гарнизона, а также в Витебске, Гродно, Слониме, Марьиной Горке.