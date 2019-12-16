Фотофакт. В Гродно прошла акция против интеграции с Россией

Акция за независимость Беларуси и против ее интеграции в Россию прошла в Гродно 15 декабря с участием около ста человек.

Местом для несанкционированной акции был выбран старый городской мост и ближайшие улицы. Как пояснил экс-кандидат в депутаты Вадим Саранчуков, это центр Гродно, где всегда многолюдно.

Около 15 часов участники акции, взявшись за руки, выстроились в цепь вдоль моста. Они развернули бело-красно-белые флаги и плакаты: «Где Россия — там война», «Беларусь не продается», «Народзе, тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо ня будзе. Кастусь Каліноўскі».

Прохожие, велосипедисты приветствовали собравшихся словами «Жыве Беларусь!», водители автомобилей сигналили в знак солидарности.

«Я не хочу, чтобы белорусские граждане когда-то стали «грузом-200» из Сирии, Донбасса и других регионов. Лучше такой маленький алмаз, как наша страна, чем этот «камень» — «великая Россия», — заявила БелаПАН одна из участниц акции Светлана.

«Не хочу, чтобы Россия пришла сюда. У нее и так много проблем. Я хочу независимую страну, ориентированную не на Восток, и я против диктатуры», — пояснила Ирина, которая пришла на акцию вместе с маленькой внучкой.

Милиционер предупреждал участников акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия. Люди в штатском снимали происходящее на камеру.

В финале акции ее участники прошли с моста к Неману и спустили на воду плот из пенопласта. К нему прикреплена резолюция против интеграции с Россией.

«Мы заявляем о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут представители сегодняшних правящих режимов Республики Беларусь и Российской Федерации», — говорится в резолюции.

Авторы обращения призывают международное сообщество проявить солидарность с белорусским народом и при помощи санкций противодействовать возможному подписанию российско-белорусских договоренностей об углубленной интеграции 20 декабря.

По задумке участников акции, обращение должно доплыть по Неману до Балтийского моря и Финского залива к Петербургу, где 20 декабря главы Беларуси и России будут вести переговоры об интеграции двух стран.

Копия резолюции будет направлена в посольство России в Беларуси.

Акция длилась около часа. В ее ходе никто задержан не был.

Последний раз подобные акции в Гродно прошли весной 2017 года, когда на улицы города выходили местные жители, протестовавшие против декрета «о тунеядцах».