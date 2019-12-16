На понедельник объявлен желтый уровень опасности
Погоду на территории Беларуси утром продолжат определять фронтальные разделы, уходящего на восток. Днем же территория страны окажется в области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северу сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +3..+8°С.
В столице столбик термометра покажет следующие значения:
- утром +2..+3°С;
- днем +3..+5°С;
- вечером +1..+3°С.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).