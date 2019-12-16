На понедельник объявлен желтый уровень опасности

Погоду на территории Беларуси утром продолжат определять фронтальные разделы, уходящего на восток. Днем же территория страны окажется в области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северу сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +3..+8°С.

В столице столбик термометра покажет следующие значения:

утром +2..+3°С;

днем +3..+5°С;

вечером +1..+3°С.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют: